Sviluppo urbanistico e infrastrutturale | Una fase di trasformazione storica per Fiumicino

, 21 marzo 2025 – Si è tenuto in Aula Consiliare un convegno tecnico convocato dal sindaco di, Mario Baccini, volto a definire una visione condivisa sullodella città. All’incontro hanno partecipato il presidente del consiglio comunale, Roberto Severini, le direzioni tecniche del Comune, rappresentanti di Anas, della Capitaneria di Porto, della società Waterfront, di ADR e la soprintendente per i Beni Archeologici, Culturali e Paesaggio, l’Architetto Lisa Lambusier.L’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di avviare un confronto tra le diverse realtà coinvolte per sviluppare una visione unitaria sul futuro del territorio, soprattutto in tema di viabilità e urbanistica. Sono stati discussi i progetti già in itinere e quelli futuri, con l’intento di ridisegnare la città senza stravolgerne le caratteristiche storiche e culturali.