Lapresse.it - Svezia, valanga travolge un gruppo di sciatori: morti due italiani

Unaha travolto un elicottero che stava trasportando undia Kårsavagge, nell’area dei monti Abisko nel nord della, al confine con la Norvegia.I media svedesi – citando un comunicato dell’agenzia turistica Niehku Mountain Villa – spiegano che sette persone fra cui il pilota sono rimaste coinvolte nell’incidente. Fra questi c’erano cinquee due sono deceduti.Tragedia in, le prime ricostruzioniSecondo le prime ricostruzioni l’elicottero si trovava a terra quando è stato travolto dalla. “Undi cinque, guidati da una guida alpina certificata IFMGA a livello internazionale, stava sciando in elicottero a Kårsavagge. La guida alpina e due degli ospiti sono stati trascinati in una. I due ospiti sono rimasti sepolti sotto la neve mentre la guida è rimasta in superficie”, si legge nel comunicato stampa.