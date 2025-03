Fanpage.it - Svelate le possibili cause di due estinzioni di massa sulla Terra: la minaccia arriva dallo spazio

Ledelledidell'Ordoviciano e del tardo Devoniano non sono ancora chiare, ma secondo un nuovo studio l'origine sarebbe spaziale. Non sono però coinvolti grandi asteroidi, come nel caso dell'evento di Chicxulub che 66 milioni di anni fa, alla fine del Cretaceo, determinò la scomparsa dei dinosauri non aviani.