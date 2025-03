Quotidiano.net - SuperEnalotto . Jackpot con tre euro. Vinti a Roma 88 milioni

La fortuna bacia la Capitale. Ilrende milionariacon un 6 del valore di 88.232.801,88. La vincita delè stata realizzata presso il punto vendita Angeletti Marco situato in via Della Giustiniana, 271. È la prima vittoria con sei punti di quest’anno. L’ultimo, infatti, risale al 15 ottobre del 2024, quando a Riva del Garda, in provincia di Trento, sono andati 89,2di. Il 10 maggio 2024, con una schedina da 2, è stato vinto a Napoli ilda 101,5di. La sestina vincente che ha baciato la Capitale è stata: 36-40-49-54-66-83, Numero Jolly: 14. Numero SuperStar: 44. Ilè stato centrato con una schedina da 3, mentre non c’è stato nessun “5+1”. Di contro sono stati centrati quattro ‘5’ da quasi 44milaciascuno ciascuno.