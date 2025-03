Thesocialpost.it - Superbonus, il fisco si riprende i soldi. In arrivo un diluvio di accertamenti

Dare con una mano,re con l’altra. È questo che sta accadendo con il. E ora milioni di italiani tremano, con il rischio di dover ridare quanto ottenuto con l’agevolazione di Stato. L’Agenzia delle Entrate ha infatti avviato l’invio delle lettere di compliance per richiedere ai contribuenti chiarimenti sul mancato adeguamento delle rendite catastali dopo i lavori di ristrutturazione finanziati con il. Sono pronte circa 100.000 missive che interesseranno i casi più evidenti, in cui la rendita catastale risulta ancora pari a zero nonostante gli interventi edilizi. Le verifiche si concentreranno principalmente nelle province con il maggior numero di immobili con rendita catastale azzerata. In testa alla classifica troviamo: Napoli, Reggio Calabria, Roma, Treviso, Bari, Cosenza, Frosinone e Messina.