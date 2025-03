Tpi.it - “Sull’aborto bisogna parlare chiaro”: intervista a Gilda Sportiello (M5S)

Parità salariale, aborto, lotta alle discriminazioni e alla violenza di genere. Sono parecchi, nel 2025, i diritti da difendere o ancora da conquistare per le donne in Italia. Lo ha rimarcato con forza nei giorni scorsi, alla Camera, la deputata del M5S, in occasione della discussione per l’8 marzo: «Tenetevi pure le mimose e dateci i consultori, il diritto all’aborto, gli asili nido, il lavoro, i ruoli che ci spettano, l’educazione effettiva e sessuale nelle scuole», ha denunciato nell’Aula di Montecitorio, scatenando il dibattito politico e diventando virale in rete. Da sempre attiva sul fronte dei diritti civili,è stata nel 2023 la prima parlamentare italiana ad allattare in Aula, denunciando così le difficoltà a cui devono far fronte molte mamme lavoratrici.