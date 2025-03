Foggiatoday.it - Sull’A14 spunta un autovelox mobile tra Poggio Imperiale e Foggia

Leggi su Foggiatoday.it

unin un restringimento della carreggiata, in direzione, poco dopo lo svincolo per San Severo. È raro vederli da queste parti nelle aree di cantiere autostradali, circostanza che contribuisce a cogliere alla sprovvista gli automobilisti che finiscono per.