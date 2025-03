Tpi.it - Sudan: l’esercito riconquista il palazzo presidenziale di Khartoum. I ribelli del Rsf: “La guerra non è finita”

regolareese, fedele al generale Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, hato oggi ilnel centro della capitale, a quasi due anni dall’inizio dellacivile e dopo una feroce battaglia con i paramilitari delle Rapid Support Forces (RSF), comandati dal loro leader Mohamed Hamdan Dagalo (conosciuto come Hemeti).“Le nostre forze hanno completamente distrutto i combattenti e l’equipaggiamento del nemico e sequestrato grandi quantità di equipaggiamento e armi “, ha affermato un portavoce deldi al-Burhan in una dichiarazione trasmessa dalla televisione di statoese.intende ora continuare “ad avanzare su tutti i fronti finché la vittoria non sarà completa e ogni parte del nostro Paese non sarà liberata dalle milizie e dai loro sostenitori”.