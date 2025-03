Tpi.it - Sudan: la guerra dimenticata infiamma da due anni ma nessuno ne parla

Khuloud e il figlio di 14 mesi, Ismail, vivono a Rokoro, nel Darfur centrale. Rasha e il figlio di 9 mesi Omer si sono rifugiati a Kassala, non lontano dal confine traed Eritrea. Saleh, 5, e la sorellina Maimouna, di tre, vivono invece nel campo profughi di Arkoum, nel Ciad orientale, dove, rimasti senza genitori, sono stati affidati a una famiglia scappata dal loro stesso villaggio. Le loro storie raccontano la realtà di un conflitto che, scoppiato il 15 aprile del 2023, continua a mietere vittime nel silenzio e nell’indifferenza della comunità internazionale, in particolare in Europa e negli Stati Uniti.Fronte mobileDa quando, il 15 aprile di duefa, è scoppiata laa Khartoum tra i generali Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan e Mohamed Hamdan Dagalo (conosciuto come Hemeti), ilè in preda a una catastrofe alimentare, aggravata dalle epidemie, dal sempre più precario accesso ai servizi igienico-sanitari e dalla più grave crisi di sfollati e rifugiati al mondo, arrivati a superare un totale di 12 milioni.