Sud Italia | poche librerie e biblioteche inadeguate ma i giovani leggono

Leggi su Ildenaro.it

Nel Sude nelle Isole sono pochi i lettori: legge libri a stampa, ebook o ascolta audiolibri il 62% dei cittadini sopra i 15 anni, contro il 77% del Centro-Nord (15 i punti percentuali in meno) e una media nazionale del 72%. Lescarseggiano: il 25% in meno, in rapporto alla popolazione, rispetto al Centro Nord e le vendite di libri si arrestano sotto al 20% del totale nazionale. Le, che invece ci sarebbero, non hanno un patrimonio librario e strutture adeguate per soddisfare i lettori cosicché i prestiti per abitante sono meno di un decimo di quelli del Centro-Nord. Lo dicono i dati della nuova ricerca dell’Associazionena Editori, condotta da Pepe Research, sulla popolazione sopra i 15 anni, presentata al convegno ‘Per una primavera della lettura al sud’, il 21 marzo a Napoli, alla Fondazione Banco di Napoli.