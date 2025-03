Internews24.com - Sucic torna in campo: «Mi sto rimettendo in forma, sul futuro dico questo»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, promesso sposo dell’Inter, èto indopo il recente infortunio: le sue dichiarazioniPetar, promesso sposo dell’Inter che lo ha già acquistato per 14 milioni di euro, èto ieri sera inpartecipando nel finale al prestigioso successo ottenuto dalla Croazia sulla Francia nel match di andata dei quarti di finale di Nations League. Al triplice fischio il centrocampista della Dinamo Zagabria non ha nascosto la propria gioia per il rientro: LE PAROLE – «Sono contento di aver giocato, significa molto per me. Sono felice di aver potuto aiutare la squadra. Sono stato fuori per un lungo periodo e ora stondo, mi stoin. Sono soddisfatto, è stata una serata bellissima, abbiamo giocato probabilmente contro l’avversario più duro che si potesse incontrare, sicuramente il match più importante finora.