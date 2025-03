Inter-news.it - Sucic strizza l’occhio all’Inter: «Mi sto rimettendo in forma! Felice»

dal primo giugno sarà dell’Inter e dopo Croazia-Franciaai nerazzurri, inndoli sul suo stato di.COME BACK – Ieri sera, la Croazia ha vinto in maniera sorprendente sulla Francia vice campione del Mondo per 2-0. Una partita dominata dai croati con grande protagonista l’ex Inter Ivan Perisic. In campo per pochi minuti nella ripresa anche Petar. Il ragazzo della Dinamo Zagabria, ma acquistato già dper la prossima stagione, ha parlato nel day-after a sport.hrt. Il centrocampista si è riferito alla suafisica: «Sono minuti importanti, come per ogni giovane giocatore, significa molto per me. Sonodi aver potuto aiutare, ho avuto un lungo periodo senza giocare, ora sto lentamente tornando, mi stoine sono soddisfatto».