Su Rai Radio2 arrivano i nuovi jingle di Calcutta: a distanza di 5 anni l'artista torna in veste di sound designer

ph. Gianluca PalmaROMA –sulle frequenze di Raipensati e realizzati da Edoardo D’Erme, in arte, per la rete diretta da Simona Sala. Adi 5, il cantautore rimette i pdie arricchisce di nuove composizioni il pacchetto sonoro dell’emittente rinnovando la sua collaborazione con Rai.Infatti, oltre agli identificativi di rete firmati dache dal 2020 accompagnano i programmi e gli ascoltatori dell’emittente, da lunedì 24 marzo saranno in onda anche ibrani (, liner e sottofondi), appositamente creati dal cantautore per Rai. Un progetto che arricchisce l’esperienza radiofonica, con elementi caratterizzati da un’identità molto definitiva: incontro perfetto tra la sua inconfondibile poetica e sonorità e la vivacità del mondo radiofonico.