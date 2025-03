Iodonna.it - Su abiti, borse, calzature e accessori tornano i riflessi d’argento per brillare di luce propria

Il modo migliore per dare il benvenuto alla Primavera? E’ aggiungere qualcosa di luminoso all’armadio. Un abito, uno o una borsa argento. Versatile e brillante, questa tonalità è perfetta per svecchiare gli outfit mid season. Da indossare rigorosamente all’ultima moda, come stabilito dalle sfilate Primavera-Estate 2025. Primavera-Estate 2025. Ecco i 5 colori che detteranno le tendenze X Sulle passerelle e nei look street style più paparazzati, infatti, si nota benissimo.