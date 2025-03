Lopinionista.it - Striscia la notizia, per “Paesi, paesaggi…” Davide Rampello fa tappa a Garlate

MILANO – Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “, paesaggi.”.fa, in provincia di Lecco. Il paesaggio del Lago difa da sfondo alla storia di Marida e Giampaolo che hanno ridato vita a un’abitazione contadina del 700 e hanno creato una fattoria, recuperando le architetture originali della struttura dalle cantine al tetto.Poi sono stati ripresi i terrazzamenti e rimessi a dimora gli olivi. Tante varietà coltivate che danno corpo a un olio aromatico ricco di polifenoli: pendolino, leccino, frantoio e la genovese, un’antica cultivar della zona ormai scomparsa. Marida e Giampaolo sono custodi della pecora brianzola. Ha una folta lana e può pesare fino a 100 chili. Una pecora preziosa ideale per la pulizia dei campi e per l’economia agricola.