Lanazione.it - Strada Ponte Pattoli-Resina: "Presto gli interventi"

Leggi su Lanazione.it

Nel programma strade 2024 era stato messo in calendario il rifacimento di; tuttavia in itinere è arrivata una richiesta urgente di Enel di procedere a scavi che sono stati effettuati tra novembre e dicembre e che ora richiedono circa 3-4 mesi per il consolidamento. Nelle more è stato quindi deciso di allocare altrove le risorse preventivate per l’intervento". A dirlo l’assessore comunale Francesco Zuccherini che ha risposto a un’interogazione di Fratelli d’Italia su questae sua via Amendola. "Si stanno recuperando ora i metri cubi di asfalto necessari per rifare– ha detto Zuccherini –. In primavera è comunque previsto l’intervento che si aggiungerà a quello di completamento (200 metri circa) di via Amendola. Per l’altro tratto di, invece, c’è stata una situazione legata ad un incidentele avvenuto in passato.