Storie e cultura Quanti tesori tutti da visitare

C’è palazzo Hercolani, a Bologna, uno dei più prestigiosi edifici del periodo neoclassico, le cui sale ospitano affreschi di Antonio Basoli, Gaetano Caponeri, Vincenzo Armani e David Zanotti. Ma anche l’ex manicomio Lolli di Imola o l’officina del ferro di Cesena, nel Borgo di Case Frini, oggi trasformata in uno spazio espositivo. Questi e molti altri luoghi visitabili, domani e domenica in Emilia-Romagna e nelle Marche, in occasione delle Giornate Fai di primavera (l’elenco completo sul sito www.fondoambiente.it). Il borgo La Corta, ad Argenta (Ferrara), è un complesso edilizio, un tempo villaggio fluviale, racconta molteattraverso oggetti d’uso, telai per tessere la canapa, attrezzature agricole, materiale da costruzione, strumenti per l’igiene personale, cartoline, monete e design anni Sessanta.