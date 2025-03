Quotidiano.net - Storica e contemporanea. Fotografia, che passione

di Raffaella ParisiAddetti ai lavori, ma anche appassionati. Lo spazio Superstudio Più di via Tortona a Milano ospita fino a domenica la quattordicesima edizione della fiera italiana dedicata allaMIA Photo Fair BNP Paribas. L’esposizione, organizzata da Fiere di Parma e diretta per il secondo anno da Francesca Malgara, con il patrocinio del Comune di Milano, avrà la partecipazione di 77 gallerie, di cui 56 italiane e 21 internazionali, oltre a 37 espositori suddivisi tra editoria, progetti speciali ed istituzioni, portando il numero totale degli espositori a 114 di cui 25 dall’estero. Il tema dell’edizione di quest’anno è i ’Dialoghi’ che si declina in molteplici interpretazioni e diventa spunto di riflessione collettiva dove ladiviene strumento per approfondire e rappresentare la realtà in tutte le sue forme, con particolare attenzione al patrimonio fotografico italiano degli anni ’60 e ‘70.