Stile TV Napoli tra Futuro e Ambizione | Cheddira Gatti Immobile e il Progetto di De Laurentiis

Nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma suTV, diversi protagonisti del mondo del calcio hanno offerto interessanti spunti di riflessione sule il suo, tra progetti strutturali, giovani promesse e la guida di Antonio Conte.Bruno DiTV: “potrebbe essere utile a Conte”Bruno Di, agente di Walid, ha parlato della crescita dell’attaccante e della sua possibile utilità per ilnella prossima stagione:Diha poi sottolineato l’importanza del centro sportivo per la crescita del settore giovanile, citando il talento di Vigliotti, un giovane che ilsta monitorando attentamente.Sergio Galeazzi: “ha la testa giusta per diventare un top”Sergio Galeazzi, ex allenatore di Federico, ha ricordato i primi passi del difensore della Juventus e la sua possibile crescita sotto la guida di Antonio Conte:L’ex tecnico ha anche rivelato un aneddoto sul suo ruolo nel lancio del difensore nel calcio professionistico:Antonio Luise aTV: “Deaccelera per il centro sportivo”L’ex consigliere comunale di Castel Volturno, Antonio Luise, ha fornito aggiornamenti sul nuovo centro sportivo dela La Piana, sottolineando l’urgenza del:Luise ha anche parlato del finanziamento regionale per migliorare i collegamenti ferroviari con Mondragone e della volontà deldi realizzare un centro sportivo moderno, che includa anche spazi per i tifosi:Ciro: “Conte è un plus motivazionale”Infine, Ciro, attaccante del Besiktas, ha raccontato la sua esperienza e ha elogiato l’approccio di Antonio Conte:Sulla lotta scudetto e suldi Conte ha aggiunto:Infine,ha espresso un’opinione sul modulo tattico che meglio si adatta agli azzurri:ConclusioneDalle parole dei protagonisti emerge unin evoluzione, con untecnico solido guidato da Antonio Conte e con ambizioni chiare per il