Dayitalianews.com - Stati Uniti, non si trova più un uovo: le hanno chieste anche al Veneto

Leggi su Dayitalianews.com

Negli Usa, l’influenza aviaria devasta gli allevamenti e i prezzi delle uova sono schizzati alle stelle, così l’amministrazione Trump, si è rivolta a diversi Paesi europei per gli approvvigionamenti: la richiesta è arrivataagli imprenditori veneti e, Confagricoltura spiega: “noi siamo al limite con la produzione e non possiamo garantire un approvvigionamento”.Neglil’influenza aviaria ha causato la morte di oltre 20 milioni di galline ovaiole negli allevamenti nell’ultimo trimestre del 2024. Per questo, negli States, una confezione da 12 uova è arrivata a costareotto dollari e, la crisi del settore, falcidiato dall’epidemia di aviaria, ha spinto l’amministrazione americana a chiedere aiutoall’Europa. Dopo la Danimarca, l’amministrazione Trump ha chiestoall’Italia.