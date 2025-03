Velvetgossip.it - Stasera in tv 21 marzo: sfida tra Antonella Clerici e Anna Valle, cambio alla conduzione per Sottile

Leggi su Velvetgossip.it

La serata televisiva del 212025 si preannuncia ricca di opzioni per gli spettatori, con una selezione di programmi che spaziano dai talent show ai film, fino a inchieste di cronaca. Con la varietà di proposte, c’è qualcosa per ogni gusto, rendendo la scelta di cosa guardare un compito interessante.Programmi in evidenza su Rai 1 e Rai 2Su Rai 1, il programma di punta è il game show Affari Tuoi, che apre la serata. Segue il tanto atteso The Voice Senior, condotto da. Questo talent show musicale, dedicato ai cantanti over 60, ha già dimostrato di essere un grande successo, raggiungendo il 23% di share nella settimana precedente. La giuria, composta da esperti nel settore, avrà il compito di valutare le performance dei concorrenti, che portano storie di vita e passione sul palco.