Velvetgossip.it - Stasera in televisione: film consigliati per giovedì 20 marzo in prima serata

202025, gli appassionati di cinema possono prepararsi a unaricca di emozioni e intrattenimento grazie alla guida TV che offre una selezione dei miglioriin onda sui principali canali televisivi. Con una varietà di generi, dai thriller alle commedie, passando per i drammi, c’è sicuramente qualcosa per tutti i gusti.Iin programmazionein TVUno dei titoli di punta di questaè Anni 90, una commedia diretta da Enrico Oldoini, che andrà in onda alle 21 su Cine34. Il, che dura 114 minuti, vanta un cast di attori noti come Ezio Greggio e Christian De Sica. La trama offre uno sguardo divertente e nostalgico sugli anni ’90, rendendolo un’opzione perfetta per chi cerca unaall’insegna della risata.Alle 21.10, Rai Movie proporrà In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon, un’avventura che ha conquistato il pubblico nel 2019.