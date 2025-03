.com - Stanco tutto il tempo? Cause della stanchezza e rimedi per ritrovare l’energia

Ti capita di sentirti esausto anche dopo una notte di riposo? Lanon è solo mancanza di sonno: può nasconderefisiche, emotive o mediche.Esploriamo i motivi per cui ti senti sempre, i diversi tipi di affaticamento e le strategie pratiche perenergia e vitalità.Sleepmaxxing: trend virale o soluzione scientifica per dormire meglio?Perché sono sempre? Le principaliLacronica può derivare da diversi fattori quotidiani o da condizioni mediche sottostanti.Tra lepiù comuni da non trascurare troviamo:Problemi di saluteAnemia: Bassi livelli di globuli rossi o emoglobina riducono l’ossigeno nel sangue, causando spossatezza.Malattie cardiache: Un cuore meno efficiente limita l’ossigeno a organi e muscoli.