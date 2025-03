Lanotiziagiornale.it - “Stanchi di parole e promesse, l’industria dell’auto va salvata”: parla la capogruppo M5S in Regione Piemonte, Disabato

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Ieri il Movimento 5 Stelle, in collaborazione con il gruppomentare europeo The Left, ha organizzato una grande manifestazione davanti lo stabilimento Stellantis di Mirafiori, a Torino. Sarahdel M5S in, com’è andata e perché questa mobilitazione?“Siamo stati davanti alla Porta 2 di Mirafiori, luogo simbolico per Torino. Hanno partecipato sindacati, associazioni e tanti cittadini. La partecipazione è stata importante, anche perché il tema qui inè molto caldo. I primi interventi sono stati quelli dei sindacati, dei lavoratori e delle lavoratrici. Siamo al 18esimo anno di cassa integrazione: significa che i lavoratori vivono da anni in una condizione di precarietà e mancanza di risorse economiche. Le testimonianze sono state molto forti ed emozionanti.