Stalking nei confronti della suocera | divieto di avvicinamento e braccialetto per una 31enne

Tempo di lettura: < 1 minutodialla parte offesa, dalla quale dovrà stare lontana almeno 500 metri, e l’applicazione delelettronico. E’ la misura disposta dal gip Salvatore Perrotta per unadi Benevento, indagata per. L’ipotesi di reato, contestata in una inchiestaProcura eMobile, è relativa ai comportamenti che la donna, avrebbe mantenuto nei.Secondo gli inquirenti, nell’ordinanza di applicazionemisura cautelare, laavrebbe fatto di tutto per limitare i contatti tra il suo compagno e sua madre, scagliandosi contro quest’ultima, con minacce ed improperi, se i due parlavano tra loro, o se la malcapitata, portando fuori il cane, passava sotto la sua finestra. L’indagata è difesa dall’Avvocato Michele Ciruolo.