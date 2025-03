Sololaroma.it - Stagione finita per Dybala, la Roma si affida alle alternative: tutto su Soulé

La sosta Nazionali prosegue e laha ripreso a lavorare, dopo aver ricaricato le pile. I giallorossi si sono lasciatispla vittoria per 1-0 con il Cagliari, grazie alla rete di Artem Dovbyk, e vogliono continuare su questa strada, che appare quella giusta. L’obiettivo è quello di avvicinarsi sempre di più al 4° posto, che dista in questo momento solo quattro punti. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini sono chiamati ad affrontare un vero e proprio tour de force che inizierà con il Lecce, più nello specifico sabato 29 marzo20:45 allo stadio Via del Mare.Claudio Ranieri è ben consapevole delle insidie nascoste di questo match e proverà a mettere in cascina 3 punti pesanti. Il coach di Testaccio dovrà fare i conti con alcune defezioni, tra cui quella di Paulo