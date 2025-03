Lanazione.it - Stage di recitazione televisiva e cinematografica

Leggi su Lanazione.it

Il Museo Ugo Guidi 2 ospiterà in esclusiva, un pomeriggio dedicato alloditelevisivo e cinematografico tenuto da Chiara Basile Fasolo, domani dalle 14 alle 19. Attrice, regista - produttrice della serie tv internazionale “Sogno Italiano“ in streaming su Amazon Prime Video e altre tv - tornerà al museo MUG2 in veste di insegnante e produttrice tv per dirigere aspiranti attori o appassionati di televisione che vogliano avvicinarsi al mondo del cinema e fare esperienza. Non solo, durante lodi, avverrà anche il casting, col quale Chiara valuterà gli aspiranti attori che potranno essere scelti come comparse e piccoli ruoli per il prossimo progetto cinematografico, diretto da Basile Fasolo, le cui riprese inizieranno in estate. Lo scopo del corso è la partecipazione attiva dell’allievo, recitando con scene tratte da veri copioni tv, imparando il corretto della mimica tv e utilizzo della gestualità al fine di una proficua formazione personale e professionale.