Fanpage.it - Stadio della Roma a Pietralata, cosa prevede il piano trasporti e parcheggi

Leggi su Fanpage.it

L'obiettivo dell'Asresta quello di presentare il progetto definitivo in Campidoglio entro la fine di aprile. In questo senso, qualche passo in avanti è stato fatto almeno per quanto riguardadel nuovo