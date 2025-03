Ilrestodelcarlino.it - Stadio Dall’Ara, al via i lavori per le cancellate

Bologna, 21 marzo 2025 – Come previsto si svolgeranno durante la pausa del campionato idi installazione delleper migliorare l’accesso dei tifosi ospiti in occasione di manifestazioni sportive alloRenato Dall'Ara: inizieranno il 24 marzo e avranno la durata di circa dieci giorni. Pertanto, tra i giorni 24 marzo e 2 aprile, via dello Sport sarà chiusa tra i civici 25 e 31. Di conseguenza, sempre in via dello Sport, sarà in vigore il divieto di transito veicolare ad eccezione dei residenti e accedenti a proprietà private, dei mezzi adibiti ai, dei mezzi di soccorso, con entrata e uscita dei veicoli lato via Porrettana e lato via Andrea Costa. Grazie a questo intervento voluto dall’Amministrazione comunale, in accordo con il Bologna Calcio che realizzerà la cancellata e con la Questura, si potrà spostare l’area di manovra e di sosta dei pullman dei tifosi ospiti in via dello Sport dove verrà posizionata la cancellata antisfondamento che nelle giornate di partita separerà quest’area dal resto della via.