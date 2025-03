Serieanews.com - “Sta per scoppiare il caso Yildiz, ve lo dico io”: tifosi della Juve in allarme

C’è un nome che tiene in ansia intus. Non è un giocatore qualunque, ma il simbolo di un progetto che potrebbe cambiare direzione in fretta“Sta peril, ve loio”:in(Foto: LaPresse) – serieanews.comImmaginate una partita importante allo Stadium. Tribuna piena, sciarpe al vento, e ogni volta che Kenantocca il pallone, il pubblico sorride. Un po’ perché è uno che si fa guardare, un po’ perché è quella scintilla che da tempo lastava cercando. E ora? Ora c’è chi dice che questa magia potrebbe durare ancora poco.Sì, perché il nome di Kenanè diventato più caldo di una sera d’agosto a Istanbul. Il talento turco, appena vent’anni e già sulle spalle quella maglia numero dieci che da sola pesa come un’intera carriera, è finito nel mirino delle grandi d’Europa.