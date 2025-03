Ilgiorno.it - Spray urticante: paura a scuola

Dodici ragazzini di 12 e 13 anni del Collegio Villoresi San Giuseppe sono stati soccorsi ieri mattina per una probabile intossicazione da. Erano le 11.15 quando è scattato l’allarme: sul posto sono arrivate un’automedica e due ambulanze in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco e alle volanti della Questura. Fortunatamente l’esito dell’intervento si è rivelato meno grave, con due scolari accompagnati in codice giallo e verde al San Gerardo. Dai primi accertamenti, l’episodio sarebbe avvenuto all’interno di una classe seconda dellamedia. Le lezioni degli altri studenti non sono state interrotte. S.T.