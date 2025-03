Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 21 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

21, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sul tennis con il torneo di Miami a tenere banco. Lorenzo Musetti e Federico Cinà protagonisti quest’. Il toscano vorrà centrare il terzo turno, mentre il giovane siciliano vorrà continuare a vivere il proprio sogno in Florida, giocando contro un avversario di grande esperienza come Grigor Dimitrov.In evidenza anche gliinvernali con i Mondiali delle specialità freestyle e le finali di Coppa del Mondo di sci alpino con le prove di discesa a Sun Valley (USA). Terra banco anche l’Eurolega di basket e molto altro.Guarda l’Eurolega di basket su DAZN.