Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 21 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

21, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OAè nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e.Fari puntati sul tennis con il torneo di Miami a tenere banco. Lorenzo Musetti e Federico Cinà protagonisti quest’. Il toscano vorrà centrare il terzo turno, mentre il giovane siciliano vorrà continuare a vivere il proprio sogno in Florida, giocando contro un avversario di grande esperienzaGrigor Dimitrov.In evidenza anche gliinvernali con i Mondiali delle specialità freestyle e le finali di Coppa del Mondo di sci alpino con le prove di discesa a Sun Valley (USA). Terra banco anche l’Eurolega di basket e molto altro.Guarda l’Eurolega di basket su DAZN.