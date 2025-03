Metropolitanmagazine.it - Split Fiction, in arrivo un film basato sul videogioco cooperativo

Secondo quanto appreso da Variety, è in lavorazione un adattamento cinematografico di, il nuovo giocodi Hazelight Studios, sviluppatore di It Takes Two. Fonti presenti alla Game Developers Conference di San Francisco hanno confermato che la società di Story Kitchen (guidata dal team che ha trasformato “It Takes Two” in un progetto cinematografico acquisito da Amazon) sta mettendo insieme il cast, gli sceneggiatori e il regista delin un pacchetto, mentre continuano ad arrivare offerte per i diritti da parte di numerosi importanti studi di Hollywood. I rappresentanti di Hazelight Studios e Story Kitchen non hanno ancora commentato la notizia. Scritto dal regista e capo dello studio Hazelight Josef Fares e da Sebastian Johansson, “” fonde fantasy e fantascienza, seguendo una coppia di autrici intrappolate nei mondi da loro scritti.