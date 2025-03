Cms.ilmanifesto.it - «Spiritual», in mostra l’essenza dell’eredità di Pino Daniele

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Un arpeggio con assolo alla chitarra acustica introduce la sua voce ascoltata mille volte eppure calda, fraterna, fresca come se fosse andata via ieri e non già dieci anni fa. . «», indiil manifesto.