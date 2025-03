Ilfattoquotidiano.it - Spie russe e messaggi criptati sotto i video di Cristiano Ronaldo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un canale YouTube, commenti apparentemente banali e un metodo ingegnoso per scambiarsi informazionigli occhi di tutti. È così che Andreas e Heidrun Anschlag, una coppia dial soldo dei servizi segreti russi, comunicavano con Mosca direttamente dalla Germania, sfruttando idel canale “cristanofootballer” dedicato a.La vicenda, raccontata dal The Sun, ha i contorni di un vero e proprio intrigo da film di spionaggio ambientato durante la Guerra Fredda. I due agenti, attivi a Marburgo, utilizzavano il canale “cristanofootballer” per pubblicarenei commenti aidel campione portoghese. Frasi come “Corre e gioca come un diavolo” o “È unmolto bello e anche la canzone è molto bella” celavano in realtà codici segreti basati sulla punteggiatura e sulla struttura del testo, trasformati in istruzioni numeriche per le comunicazioni tra