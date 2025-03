Movieplayer.it - Spider-Man 5 e 6: Marvel ha già messo in cantiere i sequel?

Leggi su Movieplayer.it

Sony eStudios sono già al lavoro su un'intera nuova trilogia dedicata all'Arrampicamuri interpretato da Tom Holland?-Man 4 è in sviluppo già da parecchio tempo e, se non ci saranno ulteriori ritardi, dovrebbe arrivare nelle sale la prossima estate. Tuttavia, nonostante la data d'uscita si avvicini sempre più, non si sa ancora molto sulla storia del film. Chi lo sa a questo punto, soprattutto dopo una serie infinita di indiscrezioni che finora sono servite solo a confondere le acque quando si tratta di capire cosa hanno in mente iStudios e Sony Pictures. Il Peter Parker di Tom Holland dovrebbe avere un ruolo importante in Avengers: Doomsday e probabilmente tornerà in Avengers: Secret Wars,-Man .