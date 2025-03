Lortica.it - Spettacolo e adrenalina all’Arezzo Equestrian Centre con la Giostra all’Anello e le gare Fitetrec-Ante

Leggi su Lortica.it

Nella settimana di pausa del Toscana Tour, l’Arezzosi prepara a un fine settimana ricco di emozioni con ledella, che vedranno oltre cento cavalieri e amazzoni sfidarsi in spettacolari discipline equestri.Il programma prende il via sabato con la Monta da lavoro tradizionale, sotto la direzione del referente Valerio Pasqualetti. La giornata sarà caratterizzata dall’eleganza della prova di addestramento classico, mentre la domenica entrerà nel vivo con le sfide ad alta velocità della prova di attitudine.Grande attesa per la Monta storica, che avrà il suo momento clou con la. La competizione si svolgerà su un percorso ovale di circa 260 metri, allestito nel campo D, con quattro anelli da centrare. Domenica mattina si terranno le prime due tornate, mentre nel pomeriggio avrà luogo la decisiva terza manche.