361magazine.com - Speciale TG5: «Chiediti se sono felice», le anticipazioni

Leggi su 361magazine.com

TG5, la seconda parte dell’inchiesta «se»Sabato 22 marzo, in seconda serata, su Canale 5, appuntamento con l’approfondimento settimanale della testata diretta da Clemente J. Mimun,TG5. La seconda parte dell’inchiesta «se», a cura di Fabio Tamburini e Claudio Fico, affronta un tema che ogni giovane e ogni famiglia, in diverse misure e tra comuni difficoltà, vive sulla propria pelle. Cosa succede ai ragazzi? Paura del futuro, capacità di gestire le proprie emozioni, sfida di misurarsi con gli altri e col mondo: il disagio giovanile è sempre più frequente. Un dolore che si esprime con manifestazioni di violenza, autolesionismo, disturbi alimentari, depressione, isolamento. Il settimanale del TG5 si interroga su come sia possibile imparare ad ascoltare i nostri ragazzi e su come genitori e scuola possano aprirsi alle loro richieste di aiuto.