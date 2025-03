Fanpage.it - “Speak Up Uagliò”, all’Istituto Galileo Ferraris di Scampia l’evento UNICEF contro le discriminazioni razziali

A partire dalle 11 si terrà all'Istitutodila prima OfficinaYoung Mobile: "Speak Up Uagliò, alziamo la vocela discriminazione", il talk, moderato dal Portavoce per l'Italia del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, Andrea Iacomini, con l'aiuto della studentessa Martina Iorio. Segui il dibattito su Youtube.