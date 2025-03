Quifinanza.it - Spariti 118mila negozi in Italia, avanza la desertificazione commerciale

L’affronta oggi un rischio dicommerciale che potrebbe presto portare a un declino delle città. Ne è convinta Confcommercio che, affidandosi ai dati riferiti all’arco temporale compreso tra il 2012 e il 2024, ha evidenziato come il sempre minor numero die ambulanti inrappresenti una problematica soprattutto per le aree centrali delle città rispetto alle periferie. I dati, inoltre, segnano una minore tenuta dei centri abitati del Nord del Paese, con le ragioni di tale fenomeno che si fanno ricondurre ai sempre più alti costi di gestione e all’esplosione del fenomeno delle e-commerce.Addio ainCosì come riferito dall’analisi svolta da Confcommercio in collaborazione con il centro studi Guglielmo Tagliacarne, nel confronto tra i dati sullacommerciale del 2012 e del 2024 emerge, in maniera evidente, che lo scenario sia andato sempre più peggiorando.