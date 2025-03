Ilnapolista.it - Spalletti si liberi dell’ultima fissazione: nei tre di difesa deve giocare Buongiorno e non Di Lorenzo (Libero)

Leggi su Ilnapolista.it

si: neri tre didvee non Di)Suil giornalista Claudio Savelli è ottimista sulla Nazionale dima – scrive – il ctliberarsiossia ostinarsi a farDinei tre di. Lì.Scrive:Oraliberarsiche lo ingabbia: questa, così schierata con Dinei tre dietro pur essendo un terzino puro, con Bastoni sprecato al centro perché costretto a fare il marcatore e non il costruttore – lo dimostra il lancio, casualmente dalla sua zolla, che avvia il gol di Tonali – e con Calafiori a sinistra dove non fa la differenza. A questa Italia serve un marcatore puro al centro dellae il paradosso, il fastidio, è che c’è ed è fortissimo e si chiama