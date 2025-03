Calciomercato.it - Spalletti non vuole parlarne: “Diventa una psicosi”

Il commissario tecnico commenta la sconfitta dell’Italia contro la Germania: le sue parole nel post garaUna buona Italia che però paga i soliti errori difensivi sulle palle alte. La Nazionale di Lucianoviene sconfitta 2-1 dalla Germania dopo essere passata in vantaggio con Tonali nel primo tempo.non: “una” (LaPresse) – Calciomercato.itNella ripresa arriva la reazione tedesca che trova subito il pareggio in avvio di frazione e poi trova con Goretzka il gol che vale il successo. Ora domenica c’è il ritorno, ma Lucianonel post gara alla ‘Rai’ analizza così il match: “In alcuni momenti non siamo stati nel ritmo della partita, mentre loro sono stati molto costanti e poi hanno fatto un paio di scelte che abbiamo pagato troppo caro per quel che è stato lo sviluppo della partita.