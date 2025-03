Sport.quotidiano.net - Spalletti ci crede: "Ce la giocheremo". È un Gigio nazionale, applausi a San Siro

"In alcuni momenti non siamo stati nel ritmo della partita, mentre loro sono stati costanti. Poi hanno fatto un paio di scelte che abbiamo pagato troppo caro per quello che è stato lo sviluppo della partita. Si sa che sono molto alti, c’è un po’ di differenza di statura. Sono bravi a fare questo, gli si dice bravi e si cerca di migliorare. I gol da calcio piazzato? Bisogna andare oltre, altrimenti diventa una psicosi. Domenica andremo là a giocare la partita, ne sono convintissimo". Così Luciano(nella foto) ai microfoni Rai dopo la sconfitta dell’Italia. In un Meazza quasi pieno che amplifica i rimpianti. Ci eravamo tanto odiati. E ci eravamo tanto amati. Tempo di amarcord per Gianluigi Donnarumma (prima amore, poi altro), Sandro Tonali (qui, praticamente solo tanto cuore) e il Milan: ancora luci a Sanper loro.