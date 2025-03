Sport.quotidiano.net - Spal, il 3-5-2 è il modulo che dà più garanzie. Ma in alcuni ruoli ora c’è troppo affollamento

Il passaggio al 3-5-2 dopo la fine del mercato di riparazione sta producendocortocircuiti. Sebbene i risultati non siano ancora quelli auspicati, quello utilizzato nelle ultime giornate da mister Baldini appare ilpiù funzionale per contrastare le criticità di una squadra che era stata costruita per giocare diversamente. Il tecnico quindi si vede costretto ad adattare una serie di giocatori indiversi da quelli per cui erano stati ingaggiati. I più penalizzati sono gli attaccanti esterni, in maniera particolare quelli con caratteristiche prettamente offensive, da Rao a Spini passando per Parigini. Senza dimenticare Bidaoui, fuori da due mesi per infortunio. Gli atleti citati sono tipiche ali da tridente, che difficilmente possono agire ‘a tutta fascia’ nel 3-5-2. Una soluzione più praticabile è l’utilizzo di questi giocatori allele di un centravanti, nel ruolo di seconda punta.