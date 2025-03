Lapresse.it - Spagna, torna il maltempo: a Madrid allerta per la tempesta Martinho

Leggi su Lapresse.it

La, che sta tenendo inquasi tutta laoggi, continua a colpire la regione di, dove si teme lo straripamento del fiume Manzanarre a causa delle piogge persistenti. Diverse università hanno sospeso le lezioni ed è stato raccomandato lo smart working. I servizi di emergenza die la delegazione del governo hanno raccomandato di evitare spostamenti non necessari. Sia l’Università Complutense che l’Università Politecnica dihanno sospeso tutte le attività accademiche e “tutte quelle non essenziali” per oggi, riferisce Rtve. Entrambi gli atenei hanno raccomandato ai propri dipendenti lo smart working come misura precauzionale. Anche l’Università Autonoma e l’Università Rey Juan Carlos hanno deciso di sospendere tutte le attività accademiche, comprese le prove di valutazione, e qualsiasi altra attività non essenziale.