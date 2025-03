Sport.periodicodaily.com - Spagna-Olanda: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Nations League 2025. Il risultato di parità dell’andata lascia la qualificazione in bilico.si giocherà domenica 23 marzo 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio Mestalla di Valencia.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Le Furie Rosse si sono salvate a stento all’andata riuscendo a riequilibrare il risultato soltanto nei minuti finali. La Nazionale di De La Fuente cercherà di sfruttare il fattore casalingo sulla scia delle 14 partite vinte su 17.All’andata i tulipani sono stati molto vicini all’impresa venendo raggiunta proprio in extremis. La Nazionale di Koeman ha avuto però la conferma di potersela giocare alla pari.LE(4-2-3-1): Unai Simon, Pedro Porro, LE Normand, Hujsen, Cucurella, Pedri, Zubimendi, Fabian, Lamine Yamal, Morata, N.