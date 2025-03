Spagna Lascialo in ritardo e Croazia stordita Francia

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-21 00:13:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:I detentori della Nations League inavevano bisogno di un pareggio del tempo di arresto del centrocampista dell’Arsenal Mikel Merino per disegnare 2-2 contro i Paesi Bassi di 10 uomini.Il sostituto Merino, che si è riempito come attaccante improvvisato per i Gunners, ha mostrato di nuovo il suo occhio per l’obiettivo di guidare in un livello in tempo aggiunto di un gioco divertente a Rotterdam.Gli olandesi avevano reagito dopo essere andato indietro al nono minuto con i gol di Cody Gakpo e Tijjani Reijnders, ma ha chiuso con 10 uomini dopo che il difensore adolescente Jorrel Hato è stato inviato a otto minuti dal tempo per una sfida per lo stallone.Dramma tardivo a Rotterdam #NationsLeague pic.