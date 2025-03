Iltempo.it - Sottocorona e gli effetti della doppia perturbazione: irruzione del maltempo ovunque

Leggi su Iltempo.it

Inizia la primavera e marzo è agli sgoccioli, che tempo farà? A rispondere è Paolo, meteorologo di La7, che parte da un punto generalesituazione del meteo nel suo quotidiano appuntamento prima di Omnibus: “Nella giornata di oggi c'è la prima avvisaglia. Quellache abbiamo visto già da due giorni arrivare dall'Atlantico e prendere la penisola iberica, ha due parti, la prima con la parte meridionale sta già cominciando a interessare le regioni del nord, soprattutto a partire da quelle di nord ovest, però è corta non arriva al centro in maniera significativa. Quella subito dietro, è questione di ore, è più lunga, arriva più a sud e quindi muovendosi prenderà almeno anche le regioni del centro”. Ed ecco nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “C'è un peggioramento oggi, venerdì 21 marzo, sulle zone di nord ovest, in qualche caso isolato, però sulla Liguria di Ponente, anche qualche fenomeno intenso, quindi non sono solo deboli piogge.