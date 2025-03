Ilfattoquotidiano.it - “Sostituiti dall’AI, la Disney ci ha discriminato. Se non possiamo fare neanche i sette nani, cosa facciamo?”: la rabbia degli attori affetti da nanismo

Anche inel loro piccolo s’incazzano. Ci avrete fatto caso. Rispetto al titolo originale del 1937 nel remake live action di Biancaneve della2025 i “” sono stati espunti. Il film di Marc Webb s’intitola semplicemente: Biancaneve. Questo perché in scena inon sono interpretati dain carne ed ossa, ma sono il risultato di un’elaborazione digitale in CGI. A far partire la rumba ci ha pensato sui giornali inglesi il culturista e artista Choon Tan, 31 anni, londinese, affetto dasmo, dichiarando che il ricorso alla CGI per inel film è “assolutamente assurdo erio”: “Penso che lasi stia sforzando troppo di essere politicamente corretta, ma così facendo sta danneggiando le nostre carriere e opportunità”. Del resto, afferma Tan, “non c’è davvero nulla di sbagliato nel dare il ruolo di nano a qualcuno affetto dasmo in qualsiasi occasione.